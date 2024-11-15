Слуцкий сравнил уровень российских и китайских футболистов

Тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на YouTube-шоу «Коммент.Шоу» сравнил уровень российских и китайских футболистов, заявив, что уровень россиян чуть выше.

«Средний уровень российского игрока чуть выше, чем средний уровень китайского игрока. На какой-то позиции может быть отдельный игрок, который достаточно высокого уровня. Но в среднем уровень российского футболиста чуть выше», — сказал Слуцкий.

Вместе с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий стал серебряным призером чемпионата Китая. В заключительном, 30-м туре Суперлиги команда сразилась с «Чэнду Жунчэн». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Шанхай Шэньхуа».

Подопечные Слуцкого набрали 77 очков и заняли второе место. Чемпионом Китая стал «Шанхай Порт», заработавший 78 очков. «Чэнду Жунчэн» замкнул тройку лидеров, набрав 59 очков после 30 туров.

Для подопечных Слуцкого подобный результат стал лучшим в Суперлиге за последние 16 лет. В сезоне команда также завоевала Суперкубок Китая.

Ранее Слуцкий сравнил себя с Алиной Загитовой.