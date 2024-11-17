Суд обязал академию «ПСЖ» в Москве выплатить 240 тысяч рублей подростку

Официальная академия французского «ПСЖ» в Москве решением суда обязана выплатить подростку, сломавшему руку на тренировке, ₽240 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Эта тренировка состоялась в октябре 2023 года. Юный спортсмен выходил один на один на пустые ворота, но упал и сломал руку. Ему был диагностирован закрытый перелом.

Его родители обвинили академию в несоблюдении норм безопасности — ребенку не была оказана первая помощь, а рядом с манежем не было скорой помощи. Руководство не согласилось с ними: это назвали «несчастным случаем» и предложили бесплатные занятия, а также форму с фамилией Килиана Мбаппе.

Родители обратились к адвокатам. Было доказано, что академия «ПСЖ» — это организация, несущая образовательные услуги и отвечает за безопасность детей. Суд обязал их выплатить подростку денежную компенсацию.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, поэтому могут проводить только товарищеские поединки.

Ранее сообщалось, что два топ-клуба поборются за звезду чемпионата Франции.