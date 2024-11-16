Два топ-клуба поборются за звезду чемпионата Франции

Немецкая «Бавария» и испанская «Барселона» планируют побороться за канадского нападающего Джонатана Дэвида, который выступает за французский «Лилль». Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

Источник утверждает, что футболист входит в список интересов обоих клубов. Контракт 24-летнего футболиста с «Лиллем» истекает летом 2025 года. Сообщается, что «Барселону» и «Баварию» интересует подписание Дэвида в качестве свободного агента.

Канадец провел 19 встреч за «Лилль» во всех турнирах в этом сезоне, в которых забил 13 мячей и сделал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €45 млн.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции «Лилль» занимает четвертую строчку. Коллектив набрал 19 очков за 11 встреч. Первые три строчки занимают «ПСЖ», «Монако» и «Марсель».

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