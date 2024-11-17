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Украинскую гимнастку могут лишить лицензии из-за русскоговорящей матери

Шестилетнюю украинскую гимнастку могут лишить лицензии за русский язык

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Michael Kuenne/Global Look Press

Шестилетняя украинская гимнастка Анастасия Опря может лишиться лицензии на участие в соревнованиях на Украине из-за того, что ее мать использует русский язык для ведения ее социальных сетей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) спортсменки появилась видеозапись с отрывком из российского фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Ее мать заявила, что Опру обвиняют в том, что впечатлилась волей к победе олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной из России.

«Так уж случилось, что Настя родилась в интернациональной семье: мать — россиянка, а папа у нее — болгарин. Но все мы родились на Украине! Поэтому нетрудно догадаться, что маме сподручнее вести блог на русском языке», — добавила она.

Также после данного инцидента дочь стала подвергаться травле со стороны старших.

Ранее бывший футболист ЦСКА попал в базу украинского сайта «Миротворец».

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