«Доволен тем, что сделали»: Черчесов о четырех поражениях Казахстана подряд

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов после поражения команды в матче пятого тура группового этапа Лиги наций от Австрии объяснил важность матчей турнира и заявил, что доволен проделанной работой, несмотря на четыре поражения подряд. Его слова приводит Sports.kz.

«И потом – красная карточка плюс гол со штрафного... После этого мы поменялись. Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали», — заявил Черчесов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. Счет в матче открыл Кристоф Баумгартнер, которому ассистировал Стефан Пош. Он отличился на 15-й минуте игры. На 23-й минуте Казахстан остался в меньшинстве, прямую красную карточку получил Александр Марочкин. Через две минуты после этого Михаэль Грегорич оформил второй гол сборной Австрии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Для Казахстана это поражение стало четвертым в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Таким образом, команда досрочно вылетела из Лиги B.

Заключительный матч группового этапа Казахстан сыграет с Норвегией. Встреча состоится 17 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее журналист в Казахстане исковеркал отчество Черчесова.