«Мне некомфортно»: Загитова сняла сапоги во время интервью с чемпионкой России

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова во время интервью с чемпионкой России Аделией Петросян перед произвольными программами на пятом этапе Гран-при России решила снять сапоги. Видеоблог опубликован в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».

«Мне некомфортно, что я так выше стою», — пожаловалась Загитова.

«Ты в Уфе снимала каблуки. Но не надо. Красивые», — сказала Петросян.

Загитова после консультации со съемочной группой все равно сняла сапоги и продолжила интервью.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова рассказала, чем спорт ей помог в жизни.