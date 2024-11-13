«Могу закрыть багажник ногой»: Загитова рассказала, чем спорт ей помог в жизни

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, чем спорт помог ей в жизни, отметив, что может закрыть багажник ногой. Об этом она рассказала в интервью Happy Kids.

«Какие навыки, приобретенные в спорте, мне помогают? Упорство, терпение, настойчивость. Я могу закрыть ногой багажник. Из-за хорошей реакции увереннее чувствую себя на дороге за рулем автомобиля», — сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова ответила на вопрос о планах на будущее.