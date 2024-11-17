«Вот что значит быть рок-звездой»: экс-игрок «Вашингтона» о забавном случае с Овечкиным

Канадский хоккеист Александр Жиру, который ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз», вспомнил историю, героем которой стал российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин. Его слова приводит TVA Sports.

«Куда бы мы ни пошли, это было безумие. Однажды во время игры он сломал две клюшки и заявил, что хочет сменить хоккейный бренд клюшек. В течение нескольких дней пять компаний выстроили в коридоре отеля 15 своих «палок». Вот что значит быть рок-звездой!» — заявил Жиру.

В сезоне-2009/2010 Овечкин, как и Жиру, дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на «Вашингтон».

В ночь на 16 ноября «Вашингтон» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо Эвеланш». Овечкин отдал результативный пас.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 16 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал десять результативных передач.

«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. В следующем матче регулярного чемпионата «столичные» на выезде сразятся с «Вегас Голден Найтс». Игра состоится 18 ноября, стартовая сирена прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет.