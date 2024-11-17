Стало известно состояние госпитализированного с матча тренера сборной Венгрии

Главный тренер сборной Венгрии по футболу итальянец Марко Росси заявил, что члену его штаба Адаму Салаи, который был госпитализирован во время матча Лиги наций против национальной команды Нидерландов, ничего не угрожает. Его слова приводит Венгерская футбольная федерация в социальной сети X.

«Адаму больше ничего не угрожает, мы желаем ему всего наилучшего. Игроки решили продолжать матч. После пенальти нам стало сложнее. Превосходство нидерландцев сказалось. У нас было пять или шесть моментов, которые нужно реализовывать против такого соперника», — заявил он.

Салаи, которому 36 лет, стало плохо на 7-й минуте противостояния. Специалисту была оказана вся необходимая медицинская помощь, после чего тренера отправили в больницу, а матч, остановленный из-за этого, был продолжен.

Тренер пополнил штаб Росси в октябре 2024 года.

Нидерланды победили Венгрию со счетом 4:0. Команды выступают в Лиге А группе 3. После завершившегося матча нидерландские футболисты располагаются на второй строчке турнирной таблицы квартета, набрав восемь баллов. Венгрия идет третьей с пятью очками.

Ранее стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций.