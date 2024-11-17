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Стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций

Стали известны результаты матчей дня пятого тура группового этапа Лиги наций

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Завершился игровой день пятого раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно девять матчей.

В центральном матче сборная Германии со счетом 7:0 разгромила национальную команду Боснии и Герцеговины. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Также Нидерланды разгромили Венгрию с результатом 4:0.

В других матчах дня Молдова со счетом 1:0 одолела Андорру, шведская сборная с результатом 2:1 обыграла футболистов из Словакии, Исландия одержала победу над Черногорией (2:0). Еще четыре встречи завершились вничью: очки поделили Турция и Уэльс (0:0), Грузия и Украина (1:1), Албания и Чехия (0:0), а также Азербайджан и Эстония (0:0).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России.

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