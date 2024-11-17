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«Проиграл, но победил»: Майк Тайсон о поражении от Джейка Пола

Майк Тайсон после боя с Джейком Полом: я проиграл, но все равно победил

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Julio Cortez/AP

58-летний боксер Майк Тайсон на своей странице в социальной сети X подвел итоги после своего поражения от 27-летнего блогера Джейка Пола, заявив, что вне зависимости от результата боя все равно победил.

«Это одна из тех ситуаций, когда я проиграл, но все равно победил. Я благодарен за минувший вечер. И не сожалею о том, что вышел на ринг в последний раз. В июне я чуть не умер. Перенес восемь переливаний крови. Потерял половину своей крови и похудел на 11 килограммов и вынужден был сражаться, чтобы поправиться к бою», — написал Тайсон.

Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее в России раскритиковали бой Майка Тайсона и Джейка Пола.

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