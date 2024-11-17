Германия разгромила Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций

Сборная Германии разгромила команду Боснии и Герцеговины в пятом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Европа-Парк» во Фрайбурге, завершилась со счетом 7:0. Уже на 2-й минуте счет открыл Джамал Мусиала. Далее отличился Тим Кляйндинст на 23-й минуте, а Кай Хаверц — на 37-й. После перерыва дубль оформил Флориан Вирц на 50-й и 57-й минутах, на 66-й отличился Лерой Зане, а на 79-й — Кляйндинст оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия и Босния выступают в лиге A группе 3 вместе с национальными сборными Нидерландов и Венгрии. После пяти сыгранных матчей немецкие футболисты возглавляют турнирную таблицу квартета, набрав 13 баллов. Босния и Герцеговина идет на четвертом месте, команда набрала один балл.

Следующий, заключительный матч группового этапа сборная Германии проведет в гостях против соперников из Венгрии. Игра состоится 19 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени. Боснийцы сыграют дома с Нидерландами в тот же день. Их встреча начнется также в 22:45 мск.

Ранее Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций.