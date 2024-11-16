Стала известна причина приостановки матча Нидерланды — Венгрия

Сотрудник тренерского штаба сборной Венгрии по футболу Адам Салаи потерял сознание в матче пятого тура Лиги наций против команды Нидерландов.

Это произошло на седьмой минуте матча. Сотруднику была оказана первая помощь, встреча продолжилась. В момент написания новости в матче перерыв, сборная Нидерландов ведет со счетом 2:0. Оба гола были забиты с пенальти: сначала на 9-й минуте отличился Ваут Вегхорст, а затем Коди Гакпо на 45+12-й.

Нидерланды и Венгрия выступают в лиге A группе 3 вместе с национальными сборными Германии и Боснии и Герцеговины. После четырех сыгранных матчей нидерландские футболисты идут вторыми, набрав пять баллов. Столько же и у Венгрии, которая располагается на третьем месте с более плохой разницей мячей.

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