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Стала известна причина приостановки матча Нидерланды — Венгрия

Сотрудник тренерского штаба сборной Венгрии потерял сознание в матче Лиги наций

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NurPhoto/Contributor/Getty Images

Сотрудник тренерского штаба сборной Венгрии по футболу Адам Салаи потерял сознание в матче пятого тура Лиги наций против команды Нидерландов.

Это произошло на седьмой минуте матча. Сотруднику была оказана первая помощь, встреча продолжилась. В момент написания новости в матче перерыв, сборная Нидерландов ведет со счетом 2:0. Оба гола были забиты с пенальти: сначала на 9-й минуте отличился Ваут Вегхорст, а затем Коди Гакпо на 45+12-й.

Нидерланды и Венгрия выступают в лиге A группе 3 вместе с национальными сборными Германии и Боснии и Герцеговины. После четырех сыгранных матчей нидерландские футболисты идут вторыми, набрав пять баллов. Столько же и у Венгрии, которая располагается на третьем месте с более плохой разницей мячей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Зенит» проиграл клубу Моуринью в товарищеском матче.

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