Тренер «Металлурга» призвал самарские власти не бросать хоккей в Тольятти

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин призвал самарские власти не бросать хоккей в Тольятти и помочь клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ладе». Об этом специалист заявил на пресс-конференции после игры.

«Хотел бы обратиться к властям Самарской области. «Лада» — первый немосковский клуб, ставший чемпионом России. Ребята бьются, стараются. Пожалуйста, хоккей в Тольятти, это большая отдушина для города», — сказал Разин.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Ладу». Основное время закончилось со счетом 1:1, а серии буллитов точнее оказались магнитогорцы.

«Лада» вернулась в КХЛ в прошлом сезоне после пятилетнего перерыва. Клуб был исключен из лиги в 2018 году. В своей истории коллектив дважды выигрывал чемпионат России — в 1994 и 1996 годах.

1 ноября сообщалось, что самарские «Крылья Советов» могут отказаться от выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за финансовых проблем.

Ранее «Авангард» подписал первого номера драфта НХЛ.