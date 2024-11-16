«Авангард» подписал первого номера драфта НХЛ

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Наилем Якуповым до окончания сезона.

«Большое спасибо хоккейному клубу «Куньлунь» за то, что летом дали контракт. Благодарен каждому, кто был рядом. Хоккейная жизнь такова, что никогда не знаешь, когда тебя могут обменять. Желаю клубу больших успехов», — написал Якупов в своем Telegram‑канале.

Он ранее выступал за «Авангард» в период с 2020 по 2023 год и стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне Якупов выступал за пекинский «Куньлунь». Всего в КХЛ нападающий провел 284 матча, в которых набрал 157 очков (78+79).

Хоккеист перешел в «Авангард» в результате обмена: омичи также получили права на канадского защитника Тернера Оттенбрайта, а китайцы — денежную компенсацию.

Россиянин был выбрал под первым номером драфта-2012 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Эдмонтон Ойлерз». Позже он выступал за «Сент-Луис» и «Колорадо». Всего он сыграл в 350 матчах и набрал 136 очков (62+84).

В турнирной таблице Восточной конференции омичи идут вне зоны плей-офф, занимая десятое место. После 25 матчей сибирский клуб набрал 22 очка.

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