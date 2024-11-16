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Грузия и Украина сыграли вничью в матче Лиги наций

Грузия и Украина сыграли вничью со счетом 1:1 в Лиге наций

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Irakli Gedenidze/Reuters

Сборные Грузии и Украины сыграли вничью в пятом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аджарабет Арена» в Батуми, завершилась со счетом 1:1. Уже на 7-й минуте в свои ворота защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия. Отыграться им удалось лишь на 76-й минуте — счет сравнял нападающий «Лиона» Георгис Микаутадзе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Украина и Грузия выступают в лиге B группе 1 вместе с национальными сборными Чехии и Албании. После пяти сыгранных матчей грузинские футболисты возглавляют турнирную таблицу квартета, набрав семь баллов. Украина идет на четвертом месте, команда набрала пять баллов. Чехия и Албания имеют шанс подвинуть грузин с первого места — у них семь и шесть очков соответственно, а встречу между собой они проведут в 22:45 мск.

Следующий, заключительный матч группового этапа сборная Грузии проведет в гостях против соперников из Чехии. Игра состоится 19 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени. Украинцы сыграют с гостях с Албанией в тот же день. Их встреча начнется также в 22:45 мск.

Ранее дубль Роналду помог Португалии разгромить Польшу в матче Лиги наций.

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