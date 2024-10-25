Российский вратарь установил уникальное достижение

Российский вратарь клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал самым быстрым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который одержал 400 побед.

Для достижения этого результата ему потребовалось провести 707 матчей.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский голкипер сыграл в семи матчах, в которых одержал четыре победы, пропуская в среднем 3,4 шайбы за игру.

Рекордной для Бобровского игрой стал поединок против «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин отразил 24 из 25 бросков и принес своей команде победу со счетом 3:1. Также Бобровский был признан первой звездой в этой игре.

В турнирной таблице НХЛ «Рейнджерс» и «Флорида» занимают первые две строчки в Восточной конференции. У коллективов по 11 очков. Однако, для достижения этого результата «Рейнджерс» понадобилось семь игр, а «Флориде» — девять.

«Флорида Пантерз» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В их составе, помимо Бобровского, выступают еще два российских хоккеиста — защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Владислав Третьяк назвал Бобровского олицетворением российского хоккея.