ЦСКА обыграл соперника с форой »+60» в матче Единой лиги ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА разгромил казахстанскую «Астану» в матче Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая проходила на стадионе «Арена Мегаспорт», ЦСКА выиграл со счетом 110:50.

Самыми результативными игроками в составе москвичей стали американец Каспер Уэйр (24), серб Алекса Аврамович (18) и россиянин Антон Астапкович (16). У «Астаны» 17 очков на свой счет записал американец Дэниел Утоми.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место — у команды 13 побед и одно поражение. «Астана» занимает последнее, 12-е место: казахстанский коллектив уступил во всех 15 играх.

В следующей встрече армейцы встретятся на своем паркете с пермской «Пармой». Игра состоится 28 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени. Астанинцы в том же день сыграют с «Самарой». Встреча состоится на стадионе «Велодром Сарыарка», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве.

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