Медведев вылетел с Итогового теннисного турнира

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти из группы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В третьем матче группового этапа представитель России сражался с итальянским спортсменом Янником Синнером, который занимает первое место в рейтинге ATP. Встреча, которая продолжалась 1 час 13 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 в пользу Синнера.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого тура Медведев уступил Тейлору Фрицу из США со счетом 6:4, 6:3. Во втором поединке российский теннисист одолел представителя Австралии Алекса Де Минора. Встреча, которая продолжалась менее полутора часов, завершилась со счетом 6:2, 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Россию на нем представляют Медведев и Андрей Рублев. По итогам жеребьевки, они попали в разные группы. Медведев оказался в группе Илие Настасе, где его соперниками станут Синнер, Фриц и Де Минор. В группе Джона Ньюкомба, куда попал Андрей Рублев, также играют немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

Ранее Андрей Ольховский рассказал о выгорании Медведева и Рублева.