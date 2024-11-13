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Чемпион «Больших шлемов» рассказал о выгорании Медведева и Рублева

Экс-теннисист Ольховский: Медведев и Рублев выгорели эмоционально

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ASANKA BRENDON RATNAYAKE/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и двукратный чемпион турниров «Больших шлемов» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, что лучшие российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев выглядят эмоционально выгоревшими.

«Есть ощущение, что Медведев и Рублев выгорели эмоционально. Медведев сказал, что он устал от этого сезона. Но это и прослеживалось по последним турнирам. Наверное, и тот, и другой немножко психологически были не в своей тарелке. Может быть, не было той стопроцентной концентрации, которой мы обычно ждем. Ну и, наверное, последние результаты из-за этого не такие громкие», — считает Ольховский.

Медведев и Рублев потерпели на двоих три поражения в четырех сыгранных матчах группового этапа Итогового турнира АТР. Медведев уступил американцу Тейлору Фритцу, но переиграл во втором туре австралийца Алекса Де Минора. Рублев проиграл и Александру Звереву из Германии и испанцу Карлосу Алькарасу, не взяв ни одного сета и почти наверняка не выйдет из группы.

Ранее поведение Даниила Медведева на Итоговом турнире назвали смешным.

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