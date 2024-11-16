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Стало известно, в каком клубе продолжит работу Гвардиола

Football Insider: Гвардиола договорился о новом контракте с «Манчестер Сити»

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Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола договорился с английским клубом о новом контракте. Об этом сообщает Football Insider.

Действующий контракт Гвардиолы завершается летом 2025 года. Источник утверждает, что после проведенных переговоров специалист на 99% подпишет новое соглашение сроком до 2026 года. В скором времени об этом будет объявлено официально.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года, до этого он работал в «Барселоне» (2008-2012) и «Баварии» (2012-2016). Его часто считают одним из величайших тренеров всех времен, ему принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в чемпионатах Испании, Германии и Англии. Гвардиола — самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити». Он является единственным тренером в истории, который выиграл требл два раза — последний раз он сделал это в сезоне-2022/23, когда «горожане» выиграли Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов

Ранее Российский футбольный союз (РФС) позвал Гвардиолу вести тренерские курсы.

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