РФС позвал наставника «Манчестер Сити» Гвардиолу вести тренерские курсы

Начальник отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников заявил, что пригласил главного тренера английского «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу провести ряд курсов в России. Его слова приводит Sport24.

«В силу определенных обстоятельств он сказал, что сейчас не время, а потом с удовольствием сделает это. Он уже согласился. Рано или поздно это произойдет», — сказал Овчинников.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года, до этого он работал в «Барселоне» (2008-2012) и «Баварии» (2012-2016). Его часто считают одним из величайших тренеров всех времен, ему принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в чемпионатах Испании, Германии и Англии. Гвардиола — самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити». Единственный тренер в истории, выигравший требл два раза — последний раз он сделал это в сезоне-2022/23, когда «горожане» выиграли Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Ранее Гвардиола назвал лучшего игрока в истории.