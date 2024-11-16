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Названа команда, которая уже заслужила чемпионство в РПЛ

Экс-игрок Ширко заявил, что «Краснодар» уже заслужил чемпионство в РПЛ

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко заявил, что «Краснодар» уже заслужил победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Южане давно идут к своей цели и тоже имеют хороший состав, инфраструктуру и уже заслужили чемпионство», — заявил он.

Последние шесть розыгрышей национального первенства в России выигрывал петербургский «Зенит». «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года, еще ни разу не завоевывал золотые медали РПЛ. Клуб — серебряный (2023/24) и трехкратный бронзовый призер чемпионата России (2014/15, 2018/19 и 2019/20).

После 15 сыгранных туров в Российской премьер-лиге «быки», которыми руководит главный тренер Мурад Мусаев, возглавляют турнирную таблицу. В активе команды 37 очков. На один балл отстает идущий вторым петербургский «Зенит», замыкает тройку лучших команд столичный «Локомотив», набравший 34 балла.

В 16-м туре национального первенства «Краснодар» на выезде сразится с подмосковными «Химками». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее российский футболист рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии.

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