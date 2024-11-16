«Вещи, о которых я вам не скажу»: Овечкин о секрете долголетия

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» в комментарии клубному телевидению соперников иронично ответил на вопрос о спортивном долголетии.

«Диета, восстановление и еще всякие другие вещи, о которых я вам не расскажу», — заявил он.

Матч состоялся в ночь на 16 ноября и завершился победой «столичных» со счетом 5:2. 39-летний Овечкин в этом поединке записал на свой счет результативную передачу.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 16 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал десять результативных передач.

«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. В следующем матче регулярного чемпионата «столичные» на выезде сразятся с «Вегас Голден Найтс». Игра состоится 18 ноября, стартовая сирена прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет.