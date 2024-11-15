Майк Тайсон ударил своего будущего соперника

Американский боксер Майк Тайсон ударил блогера Джейка Пола на битве взглядов перед их очным поединком, передает «Чемпионат».

После инцидента Пол сделал заявление.

«Майк зол. После его пощёчины теперь это все личное, теперь личное», — сказал Пол.

Бой Тайсона и Пола состоится 15 ноября в Арлингтоне. Он будет состоять из восьми раундов по две минуты и будет носить статус официального поединка.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса — младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

21 июля Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее Майк Тайсон рассказал о своем настрое перед боем с Джейком Полом.