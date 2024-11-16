Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу

Популярный блогер Джейк Пол одержал победу над легендарным боксером Майком Тайсоном на вечере профессионального бокса, который состоялся в Арлингтоне, США.

Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79-73.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение.

До этого боя в последний раз 58-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее Майк Тайсон ударил блогера Джейка Пола во время битвы взглядов.