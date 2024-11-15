Рублев вылетел с Итогового теннисного турнира

Российский теннисист Андрей Рублев потерял шансы на выход из группы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В третьем матче группового этапа представитель России сражается с норвежским спортсменом Каспером Руудом. Для выхода в полуфинал, Рублеву нужно было выиграть со счетом 2:0 и отдать сопернику не больше семи геймов.

В первой партии россиянин уступил со счетом 4:6. На данный момент встреча продолжается, во второй партии счетом равный — 5:5.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого тура Рублев уступил Александру Звереву из Германии со счетом 4:6, 4:6. Во втором поединке российский теннисист проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (8:10).

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Из группы Илие Настасе в полуфинал вышли итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фриц. Россиянин Даниил Медведев покинул турнир, став третьим. Из квартета Джона Ньюкомба в следующую стадию пробились немец Александр Зверев и Рууд. Рублев занял последнее место.

Ранее Медведев рассказал, что страдал большую часть сезона.