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«Могли подкупить»: агент объяснил скандирование болельщиков «Спартака» против СКА

Агент Бабаев: не стоит обращать внимания на слова Ротенберга

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал о возможных причинах возникновения на трибунах болельщиков московского «Спартака» оскорбительной кричалки в адрес санкт-петербургского СКА в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (2:5), предположив, что поклонников красно-белых могли подкупить.

«Может быть. Это же тоже сообщество, которое должно подпитываться финансово. Если даже «Спартак» подговорил своих фанатов на кричалки, то это метод борьбы. Это же не запрещено законодательно! «Спартак» регламент не нарушил. Болельщики должны создавать комфорт для своей команды. Это нормальный процесс, который не должен прекращаться», — цитирует Бабаева Legalbet.

Во время матча между «Спартаком» и СКА болельщики хозяев скандировали «СКА – позор российского хоккея». После этого главный тренер клуба из Северной столицы Роман Ротенберг возмущался на пресс-конференции и требовал от КХЛ разобраться в ситуации. При этом Бабаев считает, что на эмоциональность главного тренера СКА и даже на его слова не стоит обращать внимание. Гораздо важнее, что Ротенбергу в принципе не безразлично все происходящее, и что он живет игрой.

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