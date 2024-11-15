Знаменитый тренер объяснил мотивацию российских игроков в матче с Брунеем

Знаменитый отечественный тренер, работавший с клубами Российской премьер-лиги, а ныне президент выступающего в Российской премьер-лиге махачкалинского «Динамо», Гаджи Гаджиев объяснил мотивацию игроков сборной России в играх против таких команд, как национальная сборная Брунея.

«Если есть футболисты, которых нужно настраивать играть за сборную, то таких игроков не надо приглашать в национальную команду. Главная мотивация — российский флаг и майка с гербом», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Сборная России обыграла Бруней в товарищеском матче в Краснодаре со счетом 11:0, установив свой личный рекорд по самой крупной победе в истории. Ранее самым большим разгромом была победа над командой Сан-Марино со счетом 9:0. Интересно, что в матче против Брунея сразу несколько игроков сборной России забили свои первые мячи за национальную команду, причем некоторые из них дебютировали в сборной.

Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Бруней располагается на 183-й позиции.

Ранее бывший футболист сравнил матчи России с Брунеем и «Зенита» с «Фенербахче».