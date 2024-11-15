Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сборная России одержала самую разгромную победу в истории в матче с Брунеем

Сборная России разгромила Бруней в товарищеском матче со счетом 11:0

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Сборная России разгромила национальную команду Брунея в товарищеском матче.

Встреча, которая проходила на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян. Уже на первой минуте счет открыл Иван Обляков. В первом тайме было забито еще три гола — на 7-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник сборной Брунея Нурихван Отман. На 10-й минуте отличился Евгений Морозов, а на 28-й Обляков оформил дубль. Во втором тайме россиянам удалось забить семь раз: на 48-й минуте отличился вышедший на замену Лечи Садулаев, на 57-й — Никита Кривцов. На 62-й минуте забил также едва вышедший на поле Тамерлан Мусаев, на 67-й отличился Андрей Мостовой. Авторами еще трех голов стали Александр Черников (73-я минута), Алексей Батраков (79-я минута) и Арсен Адамов (88-я минута).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Ранее бывший футболист сравнил матчи России с Брунеем и «Зенита» с «Фенербахче».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами