Сборная России одержала самую разгромную победу в истории в матче с Брунеем

Сборная России разгромила национальную команду Брунея в товарищеском матче.

Встреча, которая проходила на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян. Уже на первой минуте счет открыл Иван Обляков. В первом тайме было забито еще три гола — на 7-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник сборной Брунея Нурихван Отман. На 10-й минуте отличился Евгений Морозов, а на 28-й Обляков оформил дубль. Во втором тайме россиянам удалось забить семь раз: на 48-й минуте отличился вышедший на замену Лечи Садулаев, на 57-й — Никита Кривцов. На 62-й минуте забил также едва вышедший на поле Тамерлан Мусаев, на 67-й отличился Андрей Мостовой. Авторами еще трех голов стали Александр Черников (73-я минута), Алексей Батраков (79-я минута) и Арсен Адамов (88-я минута).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Ранее бывший футболист сравнил матчи России с Брунеем и «Зенита» с «Фенербахче».