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Хвича Кварацхелия стал отцом

Хвича Кварацхелия снял на фото своего новорожденного сына

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IMAGO/Pressinphoto/Global Look Press

У нападающего итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии родился сын. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Самый счастливый день в моей жизни, 21 августа 2024 года. Дамиан Кварацхелия», — написал Кварацхелия.

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Kvara7/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Наполи» отпустил футболиста в Грузию, чтобы он смог присутствовать на рождении ребенка.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Ранее тренер «ПСЖ» отказался отвечать на вопросы о Килиане Мбаппе.

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