Футболисты Брунея в России плохо переносят холод

Футболисты сборной Брунея, которой 15 ноября предстоит сыграть в Краснодаре товарищеский матч с Россией, не очень хорошо переносят температуру около 15 градусов, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

«15 градусов для них — очень низкая температура. Как-то раз они играли в Монголии, это был матч квалификации на чемпионат мира 2022 года. Футболисты буквально не двигались», — сказал источник.

По данным Гидрометцентра России, 15 ноября в Краснодаре температура поднимется до 12 градусов.

Команда из Азии занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, в то время как сборная России располагается на 34-й позиции. 19 ноября Россия сыграет с Сирией.

Сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина играют только товарищеские встречи. Зачастую соперниками становятся национальные команды с низким рейтингом ФИФА. В 2024 году Россия встретилась с представляющей мировую элиту сборной Сербии (4:0), командой Белоруссии (4:0) и Вьетнамом (3:0).

Ранее Валерий Карпин назвал главный вывод года для сборной России.