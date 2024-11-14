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Карпин назвал главный вывод года для сборной России

Тренер сборной России Карпин: нет претензий к футболистам по самоотдаче

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не может поставить команде оценку за 2024 год, потому что не было официальный матчей. Его слова приводит Sport24.

«Меня больше радует, что даже в таких условиях футболисты с удовольствием приезжают и выкладываются. Ни одной претензии к футболистам по самоотдаче и желанию — не было, даже при том, что это товарищеские матчи, и пока непонятно, когда нас вернут, и куда мы готовимся. Это самый главный вывод этого года и это очень радует», — заявил Карпин.

Первый матч в ноябре сборная России проведет против национальной команды Брунея. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Бруней располагается на 184-й строчке.

В рамках ноябрьского сбора подопечные Карпина также проведут товарищеских поединок с национальной командой Сирии. Игра состоится 19 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее в Брунее заявили, что сыграют с Россией практически основной командой.

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