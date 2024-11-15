В Швейцарии предложили провести товарищеский матч со сборной России

Сборная России могла бы провести товарищеский матч с национальной командой Швейцарии. Такую идею в интервью порталу ODDS.ru выдвинул президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин.

«Сейчас российский футбол под санкциями, это сложный период. Но я с огромным удовольствием поддержал бы идею товарищеского матча сборной Швейцарии против сборной России», — сказал Константин.

В пятницу, 15 ноября, в Краснодаре встреча сборных России и Брунея, она начнется в 19.00 по московскому времени. Команда из Азии занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, в то время как сборная России располагается на 34-й позиции. 19 ноября Россия сыграет с Сирией.

Сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина играют только товарищеские встречи. Зачастую соперниками становятся национальные команды с низким рейтингом ФИФА. В 2024 году Россия встретилась с представляющей мировую элиту сборной Сербии (4:0), командой Белоруссии (4:0) и Вьетнамом (3:0).

Ранее игрок сборной Брунея Аминуддин назвал для своей команды испытанием погоду в России.