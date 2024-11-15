Игрок сборной Брунея о погоде в России: для нас это испытание

Защитник сборной Брунея Мухаммад Вафи Аминуддин высказался о матче против России, заявив, что для его команды будет испытанием играть в погоду, которая сейчас установилась в Краснодаре, передает «Матч ТВ».

«К вашей погоде надо привыкнуть, адаптация займет какое‑то время у всей команды. Для нас это небольшое испытание — играть при таком холоде. Но мы получим новый опыт», — сказал Аминуддин.

Во время матча в Краснодаре ожидается 9 градусов тепла.

Встреча сборных России и Брунея пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Команда из Азии занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, в то время как сборная России располагается на 34-й позиции. 19 ноября Россия сыграет с Сирией.

Сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина играют только товарищеские встречи. Зачастую соперниками становятся национальные команды с низким рейтингом ФИФА. В 2024 году Россия встретилась с представляющей мировую элиту сборной Сербии (4:0), командой Белоруссии (4:0) и Вьетнамом (3:0).

Ранее бывший нападающий сборной России объяснил, почему на Бруней придет много зрителей.