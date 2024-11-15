Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Радостной картина быть не может»: российский футболист о матче с Брунеем

Футболист Дьяков считает, что Россия может забить Брунею 15 мячей

close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший российский футболист Виталий Дьяков предположил, что сборная России может забить Брунею 15 мячей, передает «Чемпионат».

«Радостной картина быть не может. Даже если бы приехали все основные игроки Брунея, ничего бы не поменялось. Никакой суперборьбы, сопротивления. Цели такой нет, но 10-15 могут накидать», — сказал Дьяков.

Встреча сборных России и Брунея пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Команда из Азии занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, в то время как сборная России располагается на 34-й позиции. 19 ноября Россия сыграет с Сирией.

Сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина играют только товарищеские встречи. Зачастую соперниками становятся национальные команды с низким рейтингом ФИФА. В 2024 году Россия встретилась с представляющей мировую элиту сборной Сербии (4:0), командой Белоруссии (4:0) и Вьетнамом (3:0).

Ранее вратарь московского «Спартака» рассказал, есть ли у него желание отказаться от игр за сборную России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами