«Радостной картина быть не может»: российский футболист о матче с Брунеем

Бывший российский футболист Виталий Дьяков предположил, что сборная России может забить Брунею 15 мячей, передает «Чемпионат».

«Радостной картина быть не может. Даже если бы приехали все основные игроки Брунея, ничего бы не поменялось. Никакой суперборьбы, сопротивления. Цели такой нет, но 10-15 могут накидать», — сказал Дьяков.

Встреча сборных России и Брунея пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Команда из Азии занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, в то время как сборная России располагается на 34-й позиции. 19 ноября Россия сыграет с Сирией.

Сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина играют только товарищеские встречи. Зачастую соперниками становятся национальные команды с низким рейтингом ФИФА. В 2024 году Россия встретилась с представляющей мировую элиту сборной Сербии (4:0), командой Белоруссии (4:0) и Вьетнамом (3:0).

Ранее вратарь московского «Спартака» рассказал, есть ли у него желание отказаться от игр за сборную России.