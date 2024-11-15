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Вратарь «Спартака» рассказал, есть ли у него желание отказаться от игр за сборную России

Вратарь «Спартака» Максименко: не было мыслей отказаться ехать в сборную России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко заявил, что у него не было мыслей отказаться играть за национальную команду, передает «Чемпионат».

«Никогда не оказывался в ситуации, когда не хочу ехать в сборную», — сказал Максименко.

Встреча сборных России и Брунея пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Команда из Азии занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, в то время как сборная России располагается на 34-й позиции. 19 ноября Россия сыграет с Сирией.

Сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина играют только товарищеские встречи. Зачастую соперниками становятся национальные команды с низким рейтингом ФИФА. В 2024 году Россия встретился с представляющей мировую элиту сборной Сербии (4:0), командой Белоруссии (4:0) и Вьетнамом (3:0).

Ранее обладатель Кубка СССР предсказал счет матча России с Брунеем.

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