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Карпин о сборной России: не помню, с кем мы играли в 2024 году

Тренер Карпин признался, что не помнит, с кем играла сборная России в 2024 году

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не стал оценивать 2024 год, передает РИА Новости.

«Оценка года для сборной будет не совсем корректной, потому что нет официальных матчей. Я бы серьезно не оценивал. Даже не помню, с кем играли в том году, с кем в этом», — сказал Карпин.

В 2024 году сборная России обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0) и Вьетнам (3:0).

Россия и Бруней встретятся в товарищеском матче 15 ноября в Краснодаре. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Бруней располагается на 184-й строчке.

В рамках ноябрьского сбора подопечные Карпина также проведут товарищеских поединок с национальной командой Сирии. Игра состоится 19 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее Карпин раскрыл, что знает о команде Брунея.

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