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Тренер сборной России Карпин раскрыл, что знает о команде Брунея

Тренер сборной России Карпин: без понятия, как будет играть Бруней

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем с национальной командой Брунея рассказал, что удалось узнать о тактике соперника. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Подготовиться было труднее, чем с другими. Они поменяли тренера, без понятия, как они будут играть. Нас это не заботит, мы отталкиваемся от себя. Попытались собрать какую-то информацию, но больше по этому тренеру-бразильцу. Он чаще играет в четыре защитника», — заявил Карпин.

Россия и Бруней встретятся в товарищеском матче 15 ноября в Краснодаре. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Бруней располагается на 184-й строчке.

В рамках ноябрьского сбора подопечные Карпина также проведут товарищеских поединок с национальной командой Сирии. Игра состоится 19 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее в Брунее заявили, что сыграют с Россией практически основной командой.

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