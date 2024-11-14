«У меня нет хотелок»: Черчесов о матче Казахстана с Россией

Главный тренер сборной Казахстана, российский специалист Станислав Черчесов ответил на вопрос о своей заинтересованности в товарищеском матче с национальной командой России и отметил, что все будет зависеть от квалификационных игр к чемпионату мира. Его слова приводит Metaratings.kz.

«Я — тренер сборной Казахстана и у меня нет никаких хотелок. Игра против сборной России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет? Это надо смотреть. Ни с кем не разговаривал на эту тему», — заявил специалист.

Сборная Казахстана 14 ноября потерпела поражение от национальной команды Австрии (0:2) и вылетела из Лиги B. Этот проигрыш стал четвертым подряд для подопечных Станислава Черчесова в Лиге наций.

Первый матч в ноябре сборная России проведет против национальной команды Брунея. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Бруней располагается на 184-й строчке.

В рамках ноябрьского сбора подопечные Карпина также проведут товарищеских поединок с национальной командой Сирии. Игра состоится 19 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Черчесов после четырех поражений сборной Казахстана подряд заявил, что доволен проделанной работой.