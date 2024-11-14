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«Не сможет играть за сборную в дальнейшем»: экс-футболист «Зенита» о Дзюбе

Экс-игрок Хомуха о Дзюбе: при любом раскладе он не сможет играть на нашу сборную

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха критически оценил вероятность возвращения нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Такой вопрос нужно задавать главному тренеру, только он принимает такие решения. С учетом того, что мы отстранены от европейских игр, при любом раскладе он не сможет в дальнейшем играть за нашу сборную», - сказал Хомуха.

Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

Дзюба признался, что хотел бы сыграть за российскую национальную команду.

«Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны», — заявил он.

Ранее Карпин предложил способ решить спор между Дзюбой и Кержаковым.

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