Карпин предложил способ решить спор между Дзюбой и Кержаковым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин предложил футболисту тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе решить бомбардирский спор с Александром Кержаковым в личном противостоянии. Его слова приводит РИА Новости.

«Пусть они между собой один на один сыграют и определят, кто лучший бомбардир», — заявил Карпин.

Дзюба делит с Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт.

После 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов», где Дзюба сумел записать на свой счет один из голов, общее число забитых им мячей в карьере достигло 231. Чтобы выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, где на данный момент располагается Александр Кержаков, Дзюбе необходимо отличиться еще трижды.

Ранее Дзюбе пожелали побить рекорд Кержакова.