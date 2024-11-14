Бывшая российская фигуристка не жалеет о смене гражданства

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан, заявила, что не жалеет о смене спортивного гражданства, передает SauBall.

«Я ушла не по одной причине, а по нескольким. Возможный допуск российских юниоров? Я только за конкуренцию. Это же лучше — дети это или взрослые», — сказала Самоделкина.

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. Соответственно, старт на национальном первенстве страны стал для нее первым после карантина, который обязателен при смене гражданства.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Ранее Самоделкина призналась в любви к Казахстану.