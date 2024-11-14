Бывший нападающий сборной России объяснил, почему на Бруней придет много зрителей

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин, во время своей карьеры также выступавший за московский «Локомотив», новороссийский «Черноморец», краснодарскую «Кубань» и грозненский «Терек», высказался о товарищеской встрече национальной команды России со сборной Брунея.

«Завтра буду даже присутствовать на этом матче. Это экзотика. В Краснодаре много людей придёт посмотреть матч, но придут именно на сборную России. Бруней мы не знаем, но наша сборная должна играть», — подчеркнул Терехин в комментарии для Legalbet.

Экс-нападающий, проведший одну встречу за сборную России, считает, что главная команда страны должна забить в ворота азиатской сборной пять-шесть мячей и при этом не должна пропустить ни одного, иначе будет выглядеть смешной. Терехин считает, что Российский футбольный союз все сделал правильно, организовав такой матч в условиях, когда очень сложно найти соперника из-за отстранения от международных соревнований.

Встреча пройдет в Краснодаре 15 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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