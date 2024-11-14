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Обладатель Кубка СССР предсказал счет матча России с Брунеем

Экс-футболист Соловьев: вдруг Бруней обыграет Россию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист, обладатель Кубка СССР 1972 года Анатолий Соловьев, выступавший за «Торпедо», высказался о сопернике сборной России по товарищескому матчу – национальной команде Брунея.

«Матч с Брунеем провалом не назовешь, если уже договорились. Других-то соперников нет. Может, наши забьют, как и Кубе восемь. А вдруг они нас обыграют? Шучу, конечно, уровень сопротивления будет никаким. Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы, дадут форму, а то скажут: «У нас нет». Поиграют и довольные улетят домой», — приводит слова экс-футболиста Legalbet.

Соловьев подчеркнул, что для России важен сам факт официального товарищеского матча, но в плане уровня соперника Бруней, по его мнению, уступает советским ветеранам.

Встреча сборных России и Брунея пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Команда из Азии занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, в то время как сборная России располагается на 34-й позиции.

Сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. С тех пор подопечные Валерия Карпина играют только товарищеские встречи. Зачастую соперниками становятся национальные команды с низким рейтингом ФИФА. В 2024 году Россия встретился с представляющей мировую элиту сборной Сербии (4:0), командой Белоруссии (4:0) и Вьетнамом (3:0).

Ранее в Брунее заявили, что сыграют с Россией практически основной командой.

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