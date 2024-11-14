В Брунее заявили, что сыграют с Россией практически основной командой

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф заявил, что национальная сборная страны сыграет с Россией практически основной командой, передает «Матч ТВ».
«В Россию приехала национальная сборная Брунея. Практически основной состав. Нет главной звезды – основного голкипера, потому что он женится. А остальные все тут, в Краснодаре», — сказал Юсофф.
15 ноября сборная Брунея на стадионе «Краснодар» сыграет товарищеский матч с командой России. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19-го числа подопечные Валерия Карпина сразятся с командой Сирии.
В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.
Ранее главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что команда приехала на игру с командой России максимально возможным составом.