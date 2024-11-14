Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван молодой игрок из России, ставший в этом сезоне элитным в НХЛ

Бывший вице-президент «Металлурга» Величкин: Дорофеев – элита российского хоккея

close
Leila Devlin/Getty Images

Бывший вице-президент клуба КХЛ «Металлург» (Магнитогорск) Геннадий Величкин высказался о российских молодых игроках в Национальной хоккейной лиге, рассказав, от кого стоит ожидать наиболее мощного прорыва.

«Павел Дорофеев был золотым резервом «Магнитки». Я это всегда понимал, знал, но так получилось, что он ушел из клуба. К сожалению, покинул команду, когда меня уже там не было. Я считаю, что Паша очень талантливый игрок и как человек уникальный. Очень мало таких ребят я видел в своей жизни. У него все впереди. Этот сезон в НХЛ для него будет определяющим», — приводит слова Величкина Legalbet.

По словам специалиста, у Дорофеева во втором звене «Вегас Голден Найтс» будет больше игрового времени, чем в прошлом сезоне, но и с партнерами в топ-6 команды у него будет больше возможностей забивать голы. При этом для России Дорофеев уже элитный хоккеист, считает Величкин.

24-летний Дорофеев проводит свой четвертый год за океаном. В прошлом сезоне он отметился 24 (13+11) очками в 47 встречах. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету уже 12 (9+3) очков в 16 проведенных матчах. При этом Дорофеев в данный момент лучший снайпер «Голден Найтс».

Ранее Александр Овечкин обратился к российскому хоккеисту «Питтсбурга».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами