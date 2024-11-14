Назван молодой игрок из России, ставший в этом сезоне элитным в НХЛ

Бывший вице-президент клуба КХЛ «Металлург» (Магнитогорск) Геннадий Величкин высказался о российских молодых игроках в Национальной хоккейной лиге, рассказав, от кого стоит ожидать наиболее мощного прорыва.

«Павел Дорофеев был золотым резервом «Магнитки». Я это всегда понимал, знал, но так получилось, что он ушел из клуба. К сожалению, покинул команду, когда меня уже там не было. Я считаю, что Паша очень талантливый игрок и как человек уникальный. Очень мало таких ребят я видел в своей жизни. У него все впереди. Этот сезон в НХЛ для него будет определяющим», — приводит слова Величкина Legalbet.

По словам специалиста, у Дорофеева во втором звене «Вегас Голден Найтс» будет больше игрового времени, чем в прошлом сезоне, но и с партнерами в топ-6 команды у него будет больше возможностей забивать голы. При этом для России Дорофеев уже элитный хоккеист, считает Величкин.

24-летний Дорофеев проводит свой четвертый год за океаном. В прошлом сезоне он отметился 24 (13+11) очками в 47 встречах. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету уже 12 (9+3) очков в 16 проведенных матчах. При этом Дорофеев в данный момент лучший снайпер «Голден Найтс».

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