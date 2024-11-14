«Добро пожаловать в мой клуб»: Овечкин обратился к российскому хоккеисту «Питтсбурга»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина с 500-й шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Чемпионат».

«Привет, Евгений. Поздравляю с твоим 500-м голом в НХЛ. Это большое достижение. Добро пожаловать в клуб. Так держать», — сказал Овечкин.

Малкин забросил 500-юшайбу в НХЛ 17 октября в матче против «Баффало Сэйбрз» (6:5).

Всего на счету Малкина 503 шайбы в 1162 матчах. Также в активе хоккеиста 811 результативных передач. Малкин стал 34-м хоккеистом, которому покорилась отметка в 800 голевых передач. Из действующих игроков больше передач на своем счету имеют только Сидни Кросби (1006) и Патрик Кейн (813).

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — в 2012 и 2014 годах, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Малкин стал первым россиянином в НХЛ, отдавшим 800 голевых передач.