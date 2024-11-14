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«Не тот Мбаппе»: в «Реале» недовольны форвардом

Президент «Реала» Перес оказался недоволен Килианом Мбаппе

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Kacper Pempel/Reuters

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес оказался недоволен уровнем игры, которую демонстрирует французский нападающий Килиан Мбаппе. Об этом сообщает издание Revelo.

По информации источника, Перес в одном из последних разговоров заявил Карло Анчелотти, главному тренеру, что «это не тот Мбаппе, которого он подписывал». Президент «Реала» хочет, чтобы француз как можно скорее оказался лидером на поле, при этом Анчелотти также хочет, чтобы звездный статус игрока начал проявляться активнее.

Всего в чемпионате Испании Мбаппе провел 11 поединков, в которых отметился шестью голами.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

Ранее в окружении Мбаппе подтвердили психологические проблемы у футболиста.

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