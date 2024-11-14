Матч России с Брунеем назвали «маразмом»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал комментарий о товарищеском матче сборной России по футболу против национальной команды Брунея.

«Кроме бюджета, у нас в футболе ничего нет. Российские футболисты — это двоечники. Обсуждают Дзюбу, чтобы он рекорд побил. Какой рекорд? Это же натуральный маразм! Больше никак не могу назвать. Сейчас будет игра против Брунея. У них же явно никакого бюджета нет. Будут какие-то почтальоны играть», — приводит слова Тихонова Legalbet.

Знаменитый в прошлом спортсмен также отметил, что вся поездка сборной из Азии в Россию оплачивается за счет Российского футбольного союза, в то время как эти деньги лучше было бы потратить на экипировку молодых российских игроков. Также Тихонов отметил, что российская молодежь ничего не знает про Бруней, так как не знает историю и георграфию в принципе, и это то, на что нужно действительно обращать внимание.

Россия и Бруней встретятся в товарищеском матче 15 ноября в Краснодаре. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Бруней располагается на 184-й строчке.

Ранее главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что команда приехала на игру с командой России максимально возможным составом.